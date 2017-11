Marvel: Chip Zdarsky parla della sua serie Marvel Two-in-One

A causa dell'evento, un nuovo universo Marvel è nato dalle ceneri del vecchio, ma molti eroi si sono trovati spaesati. Tra questi,, che hanno visto la loro famiglia dimezzata e hanno preso diverse strade lavorando con altri gruppi. Per ili due sono tornati insieme nella serie

La riunione di famiglia è avvenuta per gentile concessione dello scrittore Chip Zdarsky e dell'artista Jim Cheung, che hanno riportato in auge la classica serie Marvel Two-in-One, che vede protagonisti proprio i due Fantstici 4 rimasti più una serie di guest stars. La serie comincia con Ben, Johnny e compagnia alla ricerca della loro famiglia perduta, tornando a quello che i Fantastici 4 sapevano fare meglio: esplorare il Marvel Universe.

CBR ha intervistato Zdarsky che ha parlato dei protagonisti, delle loro dinamiche e degli equilibri presenti nella serie che scrive, andando a toccare anche l'argomento Infamous Iorn Man, alias Victor Von Doom:

"Entrambi ricordano cosa è successo alla loro famiglia, quindi è difficile tornare insieme. La loro relazione è sempre stata fraterna, con tutto ciò che comporta: amore, amicizia, irritazioni e lotte. È un ampio spettro per Ben e Johnny, cosa che li rende un duo incredibilmente divertente da scrivere. Ma è tempo che tornino insieme.

I due non sono abili detective inoltre, cosa che li porterà fuori strada nella ricerca della loro famiglia. C'è molto da fare, ma è un terreno instabile e potenzialmente volatile, cosa che si vedrà già nel primo numero. Iniziano la serie a pezzi e non particolarmente ansiosi di rivedersi l'un l'altro, ma poi arriva Doom.

Quest'ultimo sta cercando di essere buono. Sta davvero provando. Ma è qualcosa fuori dalla sua portata alla fine e si ritrova a dover giustificare le sue azioni. È ancora il tizio più furbo la fuori, e lo sa, quindi sa cosa è meglio per tutti, e questo include Ben e Johnny.

Doom è un personaggio davvero divertente da scrivere, specialmente con quello che Brian "Dead 2 Me" Bendis e Alex "Alive 2 Me?" Maleev hanno fatto con lui. Il loro arco è stato sorprendente e, onestamente, solo uno scrittore abile come Bendis avrebbe potuto renderlo possibile e plausibile. TI AMO BRIAN."

Marvel Two-in-One promette grandi sorprese per i fan dai Fantastici 4.