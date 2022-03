Marvel colpita dalla crisi della carta, i fumetti 'sembrano stampati su carta igienica'

Secondo quanto segnalato dal portale Bleeding Cool, alcuni dei fumetti pubblicati questa settimana negli Stati Uniti da Marvel Comics sembrano risentire di una qualità della carta particolarmente scadente, tanto da portare alcuni lettori a paragonarla, sui social, alla carta igienica.

Il problema è da riscontrarsi nella crisi della carta che ha colpito il settore dell'editoria in tutto il mondo: anche in Italia, ad esempio, la crisi della carta ha portato Panini Comics ad aumentare i prezzi delle sue pubblicazioni e ha causato slittamenti nei piani di Star Comics.



Bleeding Cool lamenta in ogni caso un rapporto qualità/prezzo sproporzionato per i fumetti della Casa delle Idee: i fumetti stampati sulla carta incriminata vengono venduti ad un prezzo di $3.99 o $4.99, mentre case editrici come Image Comics offrono fumetti stampati su carta di qualità migliore, e con più pagine, ad un prezzo di $2.99.



Il rivenditore di fumetti online MyComicShop ha offerto alcuni interessanti dettagli sulla questione: "Alcuni dei fumetti Marvel ricevuti questa settimana sono stati stampati su una carta di qualità visibilmente inferiore - una carta sottile e fragile. A causa della scarsa qualità, molti dei fumetti consegnati sono risultati più danneggiati di quanto ci si aspetterebbe da un carico di fumetti freschi di stampa".



"Noi e molti altri rivenditori abbiamo già segnalato la situazione con forza a Marvel e ai suoi distributori. La risposta di Marvel è stata che nelle prossime settimane i fumetti torneranno ad avere la loro solita carta, e che questi problemi non si presenteranno nelle prossime ristampe".



La lista di fumetti interessati dal problema, in ogni caso, comprende Iron Man #18, Maestro World War M #2, Savage Spider-Man #2 e Shang Chi #10. Marvel ha già annunciato che anche Miles Morales: Spider-Man #36 e Silk #3, la cui uscita è prevista per la prossima settimana, soffriranno dello stesso problema.



È necessario sottolineare che quanto riportato si applica esclusivamente alle pubblicazioni originali di Marvel Comics destinate al mercato USA e non alle future localizzazioni in italiano di questi fumetti da parte di Panini Comics.