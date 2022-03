Marvel Comics 1, il primo fumetto Marvel battuto all'asta per 2.4 milioni di dollari

La casa d'aste online ComicConnect ha battuto all'asta una copia in perfette condizioni del primissimo fumetto della Casa delle Idee: Marvel Comics #1, datato Agosto 1939. Per aggiudicarsi l'asta, l'acquirente, che è rimasto anonimo, ha dovuto offrire la cifra record di 2.4 milioni di dollari.

Marvel Comics #1, realizzato da Ben Thompson, Carl Burgos, Al Anders, Bill Everett e Paul Gustavson, è il fumetto che ha dato il via all'Universo Marvel. Tra le storie raccolte nell'albo, pubblicato quando Marvel Comics era ancora nota con il nome di Timely Comics, figurano le prime apparizioni di Namor e della Torcia Umana originale, personaggi presenti ancora oggi nei fumetti della Casa delle Idee.



Questo esemplare di Marvel Comics #1, certificato con voto 9.2 dall'ente CGC, è unico nel suo genere: si tratta di una "pay copy", una copia usata dall'editore per segnare i pagamenti dovuti agli illustratori.



"È la copia originale usata dall'editore Lloyd Jacquet per registrare i pagamenti dovuti agli artisti che hanno contribuito alla realizzazione dell'albo", viene spiegato sul sito di ComicConnect. "Sul titolo e sull'illustrazione in copertina sono evidenti le note scritte a mano circa il compenso dovuto al leggendario artista Frank Paul per il suo lavoro su questa iconica cover. Ci sono ulteriori note a matita a pagina 7".



"Questa uscita rappresenta uno dei fumetti più importanti, rari e di valore di tutti i tempi, è la primissima pubblicazione Timely/Marvel, un enorme punto di riferimento culturale", ha dichiarato l'azienda CGC. "Un qualsiasi fumetto della Golden Age in queste condizioni sarebbe un ritrovamento epocale, figuriamoci uno di tale importanza storica. La copertina frontale è rimasta particolarmente intatta e pulita, e i colori sono innegabilmente vividi, sottolineando perfettamente l'aspetto ultraterreno della Torcia Umana mentre si approccia al suo avversario".



Negli ultimi tempi, soprattutto a partire dallo scoppio della pandemia, i prezzi nel mondo del collezionismo di fumetti sono aumentati vertiginosamente. Nel 2021, una copia di Amazing Fantasy 15 è stata venduta all'asta per 3.62 milioni di dollari, mentre ad inizio anno, una tavola di Secret Wars è stata battuta ad un prezzo record.