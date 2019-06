Marvel Comics 1000: confermata la presenza di Conan il Barbaro!

Nel mese di agosto Marvel Comics festeggerà gli ottant'anni dalla pubblicazione del suo primo albo ufficiale. In occasione del suo compleanno la casa editrice statunitense pubblicherà l'ormai attesissimo Marvel Comics #1000, il volume celebrativo composta da 80 pagine e realizzato da ben 80 team creativi diversi.

L'albo racconterà un'unica storia in cui saranno protagonisti una moltitudine di personaggi diversi: si passerà quindi dai classici Captain America ed Iron Man ad alcuni supereroi meno conosciuti. L'executive editor Tom Breevort, durante un'intervista rilasciata per il Times, ha descritto il fumetto come "Il progetto più complesso e complicato a cui abbia mai lavorato".

Ieri sono stati inoltre rivelati nuovi dettagli riguardo l'opera. Oltre all'introduzione di alcuni supereroi completamente nuovi, è stata confermata anche la presenza di Conan il Barbaro, la cui parte di storia sarà curata dal duo composto da Ralph Macchio e Marco Checchetto.

Il Marvel Comics #1000 sarà pubblicato tra pochi mesi e omaggerà il primo numero della testata, diffuso per la prima volta il 31 agosto del 1939. E voi cosa ne pensate? Siete contenti della notizia? Fatecelo sapere nei commenti, mentre se state cercando qualcosa di nuovo non dimenticate di dare un'occhiata al fumetto dedicato alla Gatta Nera!