Marvel Comics: in Absolute Carnage arriva un particolare easter egg

La Marvel Comics ha da poco lanciato la sua nuova collana, Absolute Carnage. Il fumetto che, come si intuisce dal titolo, sarà incentrato sul famoso cattivo Cletus Kassidy col potere di un simbionte, ha già lasciato di stucco i fan per una sua conquista. Oltre al cambiamento di look per Carnage, nella prima storia c'è un curioso easter egg.

In questa nuova storia a marchio Marvel Comics, scritta da Donny Cates e disegnata da Ryan Stegman, vediamo Carnage andare alla caccia di chiunque possieda un Simbionte. Ciò vuol dire che in Absolute Carnage rivediamo non solo Norman Osborn, ma anche Eddie Brock, alias Venom. Nelle pagine del fumetto di Absolute Carnage #1, Eddie Brock si fa vedere insieme a suo figlio. Quest'ultimo, in una delle vignette, viene visto sfogliare un fumetto di Guardiani della Galassia.

Perché la scelta è ricaduta proprio su questa collana? Semplicemente, perché Donny Cates è l'attuale scrittore di Guardiani della Galassia per la Marvel Comics. Questo è uno dei tanti easter eggs che Cates ha preparato per Absolute Carnage e, come rivelato dallo stesso autore in un'intervista, i lettori più attenti potranno scovare anche citazioni alla serie Watchmen di Alan Moore. Il fumetto arriverà in Italia nei prossimi mesi in una collana quindicinale dedicata a Venom da Panini Comics.