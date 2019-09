Marvel Comics: Absolute Carnage riporta in auge l'armata di Ghost Rider

Nel tempo, la Marvel Comics ha presentato un numero considerevole di persone che hanno assunto il titolo di Ghost Rider. La figura più famosa è sicuramente quella di Johnny Blaze, ma qualunque sia il preferito dai fan, questo apparirà in Absolute Carnage: Symbiote of Vengeance numero 1 pubblicato questa settimana negli Stati Uniti d'America.

Absolute Carnage finora ci ha lasciato con diversi colpi di scena, coinvolgendo tanti personaggi da Norman Osborn e Donna Diego. Adesso, con la scelta di Cletus Kassidy di attaccare chiunque sia stato in contatto con un simbionte, lo scenario si sposta all'armata di Ghost Rider.

Tutto inizia con Johnny Blaze che si proietta astralmente sulla Terra per implorare Danny Ketch, uno degli attuali Ghost Rider, di trovare Alejandra Jones, un'altra Rider attualmente in Sudamerica e precedentemente in contatto con un simbionte. Blaze spera di riuscire a proteggerla dal pericolo che sta arrivando, essendo stato lui stesso vittima di Carnage.

Nonostante ciò, Alejandra viene spedita all'Inferno da Carnage dopo che questo le ha strappato la spina dorsale per aggiungerla alla sua collezione del Codex. In questo luogo inizia una conversazione con Blaze e i due trovano una soluzione, con tutti i membri della loro comunità ancora in vita che lanciano delle molotov all'essere maligno. In questo modo riescono ad isolare il simbionte in un piccolo villaggio, salvandone gli abitanti.

Alejandra ringrazia tutti i Ghost Rider e torna all'inferno, dove però troverà tutta l'armata dei Ghost Rider precedentemente presentati riuniti, e questi daranno inizio a una nuova serie che partirà durante l'anno.