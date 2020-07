Marvel Comics acquista i diritti dei franchise Alien e Predator

La Marvel Comics ha messo a segno un'importanza acquisizione, portando nella sua scuderia i franchise di Alien e Predator, precedentemente di proprietà della Dark Horse Comics. Ciò significa che, da ora in avanti, la future produzioni a fumetti di Alien e Predator saranno gestite dalla Casa delle Idee.

Per ora non è stato annunciata alcuna nuova serie afferente ai due brand cinematografici, tuttavia la Marvel Comics ha solleticato il palato dei fan con delle estrose copertine a cura del talentuoso David Finch. Di seguito vi riportiamo le parole dell'artista:

"Alien e Predator sono i due personaggi più identificabili e iconici di tutti i tempi, per questo li adoro. Ma soprattutto, sono stato fortunato abbastanza da essere un bambino quando si mostrarono per la prima volta. Ho visto tutti i loro film, e non vedo l'ora di vederli scatenare il caos nell'universo Marvel. Ho realizzato le loro tavole con un enorme sorriso stampato sul volto".

Queste invece sono state le parole del caporedattore della Marvel, C.B. Cebulski:

"Non c'è niente di più elettrizzante di una storia che ti terrà incollato al bordo della sedia, e Alien e Predator lo hanno sempre fatto! Ricordo chiaramente dove mi trovavo quando ho visto ciascuno di questi capolavori moderni per la prima volta, mentre mi godevo il modo in cui entrambi intrecciavano magistralmente terrore e dramma extraterrestri in alcune delle scene più iconiche che abbiamo mai visto in un film. Ed è proprio quell'eredità che riporteremo in atto! Come mezzo visivo, i fumetti sono il luogo perfetto per costruire quei momenti e noi della Marvel siamo onorati di iniziare a raccontare queste storie per i fan di tutto il mondo. In attesa che il nostro piano di distribuzione torni a pieno regime, non vediamo l'ora di condividere ulteriori dettagli nei prossimi mesi!".

La Marvel Comics introduce i personaggi di Harry Potter nel suo universo. Marvel Comics, 80 anni di meraviglie: i fumetti migliori per celebrarli.