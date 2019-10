Marvel Comics: Alex Ross torna al lavoro su una nuova antologia

Ormai lo sanno anche i muri: la Marvel non dorme mai. Ogni giorno escono nuove notizie che vedono la Casa delle Idee tirar fuori nuovi volumi e nuove serie dal cassetto. Poche ore fa è stata annunciata una nuova uscita spin off su Spider-Man incentrato sul Daily Bugle. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di Black Widow Prelude.

Oggi, invece, torniamo con una nuova uscita di casa Marvel fresca fresca. È stato annunciato che il leggendario artista Alex Ross tornerà per lavorare su un nuovo progetto che ha come obiettivo quello di celebrare l'eredità della Casa delle Idee. Il progetto in questione è un'antologia, è stato annunciato all'MCM di Londra e vedrà la partecipazioni dei più grandi artisti del panorama fumettistico.

Infatti, come detto dallo stesso Alex Ross: "Questo libro (l'antologia), che si chiamerà semplicemente Marvel, è una raccolta di racconti realizzata da talenti unici ed eccezionali, inclusi alcuni che non sono soliti lavorare con i personaggi Marvel."

Per il momento non sappiamo chi sono gli altri artisti che lavoreranno insieme a lui, né da quali storie verrà composta l'antologia. Si conosce solo il nome dell'autore, Steve Darnall, che guiderà la trama generale di questa nuova serie.

"L'antologia, Marvel, che Alex Ross sta curando è una cornucopia di racconti sparsi in tutto l'Universo Marvel, visualizzati da alcuni dei migliori artisti e creatori nel campo fumettistico", ha detto Tom Brevoort, vicepresidente della Marvel Comics. "Questa serie sarà come la vetrina di un artista, con Alex che utilizza il suo occhio per individuare i collaboratori migliori e reclutare quelli che lui più apprezza, per lavorare su alcuni dei loro personaggi preferiti. Sarà uno spasso per gli occhi!", ha concluso Brevoort.

Voi cosa ne pensate di questa nuova serie? Di seguito vi lasciamo una gallery con alcuni disegni di "Marvel".