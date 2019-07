Marvel Comics: Annihilus ritorna con una nuova serie di fumetti

Tutti i fan delle avventure spaziali aventi come protagonisti i personaggi Marvel Comics saranno entusiasti di sapere che la casa statunitense è pronta per il ritorno di Annihilus, villain della famosa saga di Annihilation, con la collaborazione dello scrittore Donny Cates.

La copertina postata dall'account Marvel Entertainment ci mostra in primo piano il personaggio creato da Stan Lee e Jack Kirby, sullo sfondo invece un possiamo vedere una galassia in lontananza. La bellissima immagine, disegnata da Ariel Olivetti, avvisa che: "Annihilation era solo l'inizio", facendoci sapere che dovremo aspettare il prossimo novembre per leggere le nuove avventure del personaggio.

Anche Donny Cates ha risposto al tweet, con i fan entusiasti per il coinvolgimento del responsabile della trasposizione cinematografica de I Guardiani della Galassia.

Ricordiamo che la prima serie di Annihilation è stata pubblicata nel 2006, tra i volumi più importanti troviamo Annihilation: Silver Surfer e Annihilation: Ronan, che ci mostrano il tentativo di Annihilus di impadronirsi del Potere Cosmico. Il suo non sarà l'unico grande ritorno, è stata infatti annunciata da poco una nuova serie Marvel Comics su Ghost Rider.

Vi segnaliamo inoltre l'anteprima delle prime pagine del fumetto scritto da J.J. Abrams, avente come protagonista Spider Man, miniserie che sarà disegnata dall'artista italiana Sara Pichelli e che siamo sicuri sarà un grande successo.