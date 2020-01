Marvel Comics annuncia Children Of The Atom, la nuova serie degli X-Men

Si intitola Children Of The Atom ed è la nuovissima serie appartenente alla famiglia degli X-Men, in uscita prossimamente per la Marvel Comics. Ad occuparsi della nuova testata saranno Vita Ayala (alla scrittura) e Bernard Chang (ai disegni).

Dopo il rilancio avvenuto con Dawn Of X e Power Of X dello scrittore Jonathan Hickman, le nuove serie dedicate ai super eroi mutanti sono iniziate ad aumentare nel tentativo di fornire un mosaico completo delle vicende legate ai personaggi. L'ultima serie annunciata, Children Of The Atom, ha la particolarità di avere per protagonisti dei personaggi nuovi, a quanto sembra. Sulla cover, infatti, campeggiano dei volti mai visti che richiamano però personaggi già conosciuti ed amati. Abbiamo una ragazza che assomiglia a Ciclope, un'altra che è vestita come Gambit, poi un emulo di Nightcrawler, di Jean Grey ed uno di Arcangelo. Secondo un'intervista fatta alla scrittrice Vita Ayala, questi personaggi nuovi dovrebbero essere dei sidekick di personaggi già noti, quindi la serie verterà su una nuova generazione di eroi mutanti, come anni fa è stato fatto con i Young Avengers o i Teen Titans della DC Comics. Staremo a vedere cosa ci riserverà la serie. Al momento non è stata ancora rilasciata una data di uscita.

Riguardo le altre testate mutanti, è da poco stato annunciato che gli X-Men faranno parte di Empyre il nuovo evento di Casa Marvel. L'evento vede le razze aliene Kree e Skrull unirsi per attuare un'invasione della Terra. Per l'occasione si uniranno i celebri Avengers e i Fantastici 4 per far fronte alla minaccia incombente