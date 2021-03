Marvel Comics annuncia Gamma Flight, spin-off di Immortal Hulk

L'universo Marvel Comics è in continua espansione! La casa editrice statunitense ha infatti annunciato che Gamma Flight, la suddivisione di Alpha Flight presente in Immortal Hulk, avrà una propria serie a fumetti che debutterà a giugno. Scopriamo tutti i dettagli sulla nuova opera di Al Ewing e Crystal Frasier.

La Gamma Flight è una squadra composta da alleati e antagonisti rimasti danneggiati dopo essersi avvicinati troppo a Hulk. Ecco la sinossi della storia: "Gamma Flight aveva un solo lavoro: trovare e fermare Hulk. Ma quando è arrivato il momento di colpire, si sono schierati con il Golia Verde. E il mondo umano intende farli pentire di questa scelta".

"Puck, Absorbing Man, Titania, il Dottor Sasquatch, la dottoressa McGowan e un orripilante Rick Jones sono dei fuggitivi ricercati da ogni autorità conosciuta, ma una squadra piena di gamma è destinata a rompersi. Corri con questo gruppo selvaggio alimentato da raggi gamma in questa storia ricca d'azione che si aggiunge al mito di Immortal Hulk".

Stando alle parole di Al Ewing, Gamma Flight solleticherà la curiosità dei fan di Hulk. Frasier, invece, ha avuto solo parole d'onore per il suo collega. "Collaborare con lui è stata un'esperienza meravigliosa, e la sua conoscenza minuziosa di Hulk, raccolta negli ultimi 60 anni, è una cosa incredibile".

Gamma Flight #1 arriverà nei negozi di fumetti il 23 giugno. Nel frattempo, Devil Hulk è entrato in azione in Immortal Hulk. Marvel Comics è stata costretta a scusarsi pubblicamente in seguito a una polemica sui social: Immortal Hulk accusato di antisemitismo.