Marvel Comics annuncia l'inizio della serie Wolverine: Infinity Watch

Wolverine ha appena fatto il suo ritorno nel mondo Marvel, ma sembra che avrà subito una nuova serie, intitolata Wolverine: Infinity Watch, che spiegherà come il guerriero è finito ad essere una parte importante nelle vicende che riguardano le Pietre dell'Infinito.

Nonostante la tragica notizia che ha colpito gli appassionati dell'universo Marvel nelle ultime ore, con la scomparsa del suo creatore e più grande artista, Stan Lee, le storie da lui immaginate continuano a vivere, e non potrebbe esserci prova migliore della vicenda legata a Wolverine. Oggi è stato infatti ufficializzato da Marvel Comics che, dal febbraio prossimo, avrà inizio la nuova serie Wolverine: Infinity Watch,una serie limitata opera dello scrittore Gerry Duggan e dell'artista Andy MacDonald.

La serie spiegherà il coinvolgimento dell'arcigno guerriero nelle vicende delle Pietre dell'Infinito, e lo vedrà fare coppia con il mellifluo Loki. Parlando con Marvel.com, Duggan ha dichiarato solo che "...il nuovo status quo cosmico necessiterà di...vigilanza...".

Il ritorno di Wolverine è stato un po' confuso da seguire per i fan, dato che in origine si pensava che, dato che in Marvel Legacy #1 era in possesso della Pietra dello Spazio, la sua resurrezione fosse dovuta proprio al possesso di tale artefatto magico. Successivamente la pietra è stata lasciata a Vedova Nera, cosa che ha portato agli eventi di Infinity Countdown e Infinity Wars. Però, con l'avvento di The Hunt for Wolverine, si è scoperto che è stata Persephone che ha rubato il cadavere di Wolverine dalla sua tomba per usarlo con scopi nefasti. La serie The Return of Wolverine segue quello che accade dopo questo evento, anche se molti pensano che molte cose di quelle che vengono mostrate non stiano esattamente nella maniera in cui appaiono.

Comunque sia, le due linee narrative non sono ancora state riconciliate, e molti sperano che ciò avverrà con l'arrivo di questo nuovo Wolverine: Infinity Watch. Il termine non suonerà nuovo agli appassionati di lungo corso, dato che lo stesso sintagma designava la squadra formata da Adam Warlock per sorvegliare le Pietre dell'Infinito (poi passata attraverso vari mutamenti).

Siete eccitati all'idea di questa nuova serie in arrivo il prossimo febbraio? Date uno sguardo alla copertina qui sotto e fatecelo sapere nei commenti.