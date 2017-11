Marvel Comics annuncia il 'matrimonio del secolo'! Chi saranno gli sposi?!

Durante la giornata di ieri, Marvel Comics ha rilasciato un criptico teaser pubblicitario che invita i lettori a quello che la stessa casa editrice considera il “matrimonio del secolo”. È curioso che la Casa delle Idee abbia rivelato la data delle nozze ma non i nomi dei personaggi coinvolti...!

Riportata in calce all’articolo, l’immagine pubblicitaria anticipa infatti che il lieto evento sarà celebrato il 20 giugno 2018, ma non menziona affatto chi volerà all’altare. Al contrario, sono illustrate le coppie che hanno dato vita ad alcuni dei più importanti matrimoni dell’universo Marvel, come ad esempio Ciclope e Jean Grey, Ant-Man e The Wasp, Northstar e Kyle Jinadu, Pantera Nera e Tempesta, e gli immancabili Mr. Fantastic e la Donna Invisibile.



Come i fan storici già sapranno, non tutte le coppie soprammenzionate hanno però avuto il lieto fine. Mentre Ant-Man e consorte hanno semplicemente divorziato, il matrimonio fra Pantera Nera e Tempesta è stato addirittura annullato, mentre la “povera” Jean Grey è deceduta dopo aver scoperto la tresca telepatica fra il marito Ciclope ed Emma Frost... Per non parlare poi dell’unione fra Mary Jane Watson e Spider-Man, il quale si ritrovò a chiedere a Mephisto di riscrivere la realtà affinché non ci fosse alcun matrimonio!



A ragion veduta, in attesa di scoprire i nomi dei prossimi eroi che convoleranno a nozze, non possiamo che augurare ai futuri sposi che -quantomeno- nessun villain interrompa la cerimonia. Secondo voi chi si unirà nel sacro vincolo del matrimonio?