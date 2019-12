La Marvel Comics annuncia una nuova serie su Cable

Nel marzo del 2020 arriverà sul mercato una nuova serie incentrata su Cable. Nelle ultime ore infatti, la Marvel Comics ha annunciato il debutto del primo numero, scritto da Gerry Duggan con il comparto artistico a cura di Phil Noto.

La nuova pubblicazione vedrà come protagonista la versione più giovane di Cable, che torna indietro nel tempo per uccidere il suo io più anziano, colpevole di averlo abbandonato al suo destino. In questo contesto, Cable vive insieme agli altri mutanti sull'isola di Krakoa, e durante la sua prossima avventura prenderà alcuni giovani X-Men sotto la sua ala - compresi Armor e Pixie.

Lo sceneggiatore, Duggan, ha già lavorato sul personaggio durante la sua run su Uncanny Avengers. Inoltre, è conosciuto per aver curato la serializzazione di Deadpool e per il suo lavoro più recente su uno degli spin-off in corso degli X-Men - Marauders.

Phil Noto si è espresso sul suo coinvolgimento nella nuova serie di Cable:

"Sono entusiasta di essere tornato a lavorare sull'universo degli X-Men, e veramente felice di collaborare nuovamente con il mio amico Gerry Duggan. Cable è sempre stato uno dei miei preferiti ed è divertente metterlo in scena in uno stile pittorico simile a quello utilizzato su Black Widow. Sono molto eccitato per i lettori che si approcceranno a questa serie. Penso che stiamo realizzando qualcosa di veramente speciale. Rimanete sintonizzati".

Questa versione di Cable ha debuttato per la prima volta nell'evento Extermination, per poi unirsi - in un secondo momento - alla squadra dell'X-Force. Inoltre, è uno dei personaggi principali dello spin-off Fallen Angels, insieme a Psylocke e X-23.

Una nuova serie Marvel rivisiterà alcuni momenti chiave della sua storia editoriale; che piani ha la Marvel per il 2020 di Black Cat?