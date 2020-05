Fantastici Quattro, annunciata una nuova serie a fumetti

Nelle scorse ore la Marvel Comics ha annunciato sui propri canali social Fantastic Four: Antithesis, una nuova serie che nasce dalla collaborazione tra il celebre scrittore Mark Waid e l'altrettanto noto artista Neal Adams.

Come suggerisce il titolo della pubblicazione, Fantastic Four: Antithesis introdurrà un antagonista inedito. Si tratta di una grande occasione per Adams, il quale avrà la possibilità di collaborare con un autore piuttosto esperto dei Fantastici Quattro. I fan della serie, infatti, si ricorderanno sicuramente della run di Waid e Mike Wieringo.

Tuttavia, lo stesso scrittore ha spesso delle parole al miele per Neal Adams, le riportiamo di seguito:

"Lavorare con Neal Adams è stato un mio sogno sin da quando ero un bambino. Condividere la pagina con un uomo del suo talento è un onore. La storia inizia con i Fantastici Quattro che lottano per evitare una catastrofe sulla Terra, e da lì in poi assume una dimensione sempre più cosmica. Sappiamo tutti di Galactus, ma fino ad ora nessuno ha mai incontrato la sua Antitesi."

Salvo eventuali posticipi, il primo numero di Fantastic Four: Antithesis arriverà sul mercato ad Agosto. Qui in basso potete leggere la sinossi ufficiale fornita dall'editore:

"La crescente sentinella delle vie dello spazio potrebbe aver finalmente incontrato il suo avversario nella nuovissima serie FANTASTIC FOUR: ANTITHESIS - la prima fantastica storia dei Fantastici Quattro ad essere illustrata dal leggendario artista Neal Adams!

A lui è affiancato lo scrittore vincitore del premio Eisner Mark Waid (Daredevil, Capitan America, Fantastici quattro), che include in questa storia alcuni degli eroi e dei vilain preferiti dai fan dei Fantastici Quattro.

Questo celebre team creativo ha coniato una nuova nemesi per i Fantastici Quattro, l'Antitesi;

la potenza combinata dei Fantastici Quattro, di Silver Surfer e dello stesso Galactus sarà sufficiente per sconfiggerlo? Scopri di più quando FANTASTIC FOUR: ANTITHESIS # 1 arriverà nei negozi di fumetti ad agosto!

