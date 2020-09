Marvel Comics annuncia una nuova serie su Shang-Chi, ecco trailer e Cover del primo Volume

In attesa del nuovo film in uscita il 7 maggio 2021, Marvel Comics ha presentato una nuova serie dedicata a Shang-Chi, "Maestro del Kung-Fu" e nuovo innesto del gruppo degli Avengers. Il primo Volume, pubblicizzato con il trailer visibile in cima all'articolo, debutterà il 30 settembre 2020 e sarà curato dal celebre scrittore Gene Luen Yang.

Il comunicato stampa pubblicato dalla Casa delle Idee recita quanto segue: "Shang-Chi ritorna questo mese in una nuovissima serie nata dalla penna del Premio Eisner Gene Luen Yang (American Born Chinese) e dagli acclamati artisti Dike Ruan (Spider-Verse, Black Cat) e Philip Tan (Uncanny X-Men). L'ex membro degli Avengers dovrà affrontare l'oscuro passato della sua famiglia e si troverà faccia a faccia con un passato che sperava di aver abbandonato per sempre".

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è alle porte, è la casa editrice non sta perdendo occasione per cercare di tenere alto l'interesse dei fan. Tra gli altri progetti cinematografici in arrivo spicca anche il film di Vedova Nera in arrivo a novembre e proprio a questo proposito, Marvel ha recentemente cercato di rilanciare l'eroina con un nuova serie a fumetti curata da Kelly Thompson.

E voi cosa ne pensate? Siete curiosi di saperne di più su Sheng-Chi? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che, pochi giorni fa, è stato confermato anche l'arrivo di una nuova serie dedicata all'intrigante U.S Agent.