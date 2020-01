Marvel Comics annuncia una nuova serie su Vedova Nera, ecco trailer e Cover del 1° Volume

Felice del successo di Black Cat, Marvel Comics scommette nuovamente sulle quote rosa proponendo un nuovo fumetto interamente al femminile dedicato all'iconica Natasha Romanoff, meglio conosciuta come Vedova Nera. Il primo Volume della nuova serie dedicata alla superspia sarà disponibile nel mese di aprile.

Secondo quanto rivelato da IGN US, la scrittrice Kelly Thompson (Captain Marvel, Deadpool) prenderà le redini del progetto mentre la straordinaria Elena Casagrande (Catwoman) si occuperà della parte artistica. La Cover del primo Volume, disegnata da Adam Hughes, è visibile in calce all'articolo.

"Penso che quello di Vedova Nera sia un personaggio incredibilmente ricco di sfaccettature: funziona molto bene in tanti generi diversi, ma allo stesso tempo diventa difficile da caratterizzare se non si sceglie un percorso preciso", ha detto Kelly Thompson durante la sua prima intervista. "Trovo che la dualità di Natasha sia molto interessante, quindi penso che il conflitto con se stessa sarà centrale nel corso del primo arco narrativo".

Per quanto riguarda i pericoli che l'eroina dovrà affrontare invece, la scrittrice ha rivelato: "Ovviamente saranno presenti alcuni dei volti più conosciuti, quelli che vi aspettereste in una storia dedicata a Vedova Nera. Ci sarà anche qualche sorpresa però, i villain di questa storia adotteranno degli approcci molto particolari per cercare di eliminare Nat".

E voi cosa ne pensate? Siete interessati in questo nuovo fumetto? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui ve la foste persa poi, vi ricordiamo che poco tempo fa è stata annunciata una nuova serie dedicata ad Occhio di Falco.