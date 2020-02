Marvel Comics annuncia il nuovo crossover X of Swords per gli X-Men

Nel primo giorno del Chicago Comic and Entertainment Expo è stato annunciato un nuovo crossover dal titolo X of Swords e che riguarderà tutte le testate mutanti della Marvel Comics. In questa nuova avventura, gli X-Men dovranno affrontare una non meglio specificata minaccia per salvare la loro nuova nazione mutante.

Come potete vedere nell'immagine che trovate in calce alla notizia, i personaggi sono tutti rappresentati mentre brandiscono una spada. Non sono armi comuni, ma sono lame che hanno una storia all'interno della continuity della Marvel Comics e che i nostri eroi utilizzeranno per combattere un nemico di cui non sappiamo ancora l'identità per difendere la nazione mutante di Krakoa, appunto. Secondo quando dichiarato da Jonathan Hickman: "Una delle cose interessanti, ora che abbiamo stabilito la linea X e sappiamo davvero dove stiamo andando, è che siamo in grado di tentare cose differenti. X of Swords sarà un crossover alla vecchia maniera che coinvolgerà tutte le pubblicazione. Quasi come fossero i capitoli di una storia". L'evento sarà composto da 15 parti ed inizierà il prossimo Luglio.

Grazie alla qualità della sua run, Hickman è riuscito a ridare lustro ai personaggi degli X-Men, forse troppo sacrificati negli scorsi anni dalla Marvel Comics che puntava forse di più sugli Avengers come traino dei vari film. Speriamo che lo scrittore possa continuare col suo lavoro perchè siamo molto curiosi della direzione che sta prendendo la serie, sicuro inconsueta e magari divisiva, come potete leggere nello speciale che abbiamo preparato per gli X-Men. Recentemente, un famoso X-Men ha deciso di fondare una religione per i mutanti.