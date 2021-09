Marvel Comics annuncia Ben Reilly: Spider-Man, una nuova serie dedicata al Ragno Rosso

Ben Reilly riceverà una serie a fumetti a partire da gennaio 2022, secondo quanto annunciato pochi istanti fa da Marvel Comics. La Casa delle Idee ha già annunciato di voler reintrodurre il personaggio a partire dal numero #75 di Spider-Man: Beyond, e a quanto pare dal prossimo inverno sarà protagonista della serie a lui dedicata Ben Reilly: Spider-Man.

Per chi non avesse familiarità con il personaggio, ricordiamo che Ben Reilly è un clone di Peter Parker creato da Lo Sciacallo, nome da villain del folle scienziato Miles Warren. Essendo stato creato utilizzando il DNA di Peter, Ben è identico in tutto e per tutto all'originale, e naturalmente possiede gli stessi ricordi di vita passata. Nella storia originale diventa il Ragno Rosso (Scarlet Spider) e in alcune occasioni si sostituisce a Spider-Man per proteggere New York.

John Marc DeMatteis, fumettista di origine italiana noto per aver lavorato su decine di fumetti di successo tra cui The Amazing Spider-Man, The Hulk e Ghost Rider, è stato incaricato per curare la storia, mentre David Baldeón è stato scelto per la parte artistica. Ben Reilly: Spider-Man racconterà la storia di Ben, dalle origini all'arrivo a New York, dove dovrà confrontarsi con un temibile villain.

"Ciò che mi affascina di Ben Reilly è che è Peter Parker, e allo stesso tempo non lo è", ha dichiarato DeMatteis durante la prima conferenza stampa. "La vita ha portato Ben a percorrere un sentiero contorto e pericoloso, che a tratti l'ha migliorato e a tratti no. Esattamente come Peter, però, anche lui cerca sempre di fare la cosa giusta, e con questo nuovo fumetto ho voluto proprio concentrarmi sul suo dilemma interiore e sulla sua psiche. Spero che i lettori lo trovino interessante!".

E voi cosa ne pensate? Interessati a questo nuovo fumetto? Ditecelo nei commenti!