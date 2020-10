Ms. Marvel: annunciato il finale della serie a fumetti, tutti i dettagli

Ms Marvel è un volto che acquisisce sempre più notorietà tre i fan dei super eroi ma, nel mondo della Marvel Comics, siamo arrivati al momento dei saluti. Il numero 18# si appresta ad uscire è sarà l'ultimo della serie.

Anche chi non seguiva assiduamente tutti gli eroi sfornati dalla Marvel Comics ormai ha imparato a conoscere Kamala Khan, alias Ms. Marvel. La giovane eroina è difatti uno dei volti utilizzati (e utilizzabili) nel recente videogioco Marvel's Avengers, di cui si è abbondantemente parlato nella nostra recensione.

Per tutti coloro che però seguono le avventure di Ms. Marvel sulla testata regolare si sta avvicinando il momento dei saluti. Come accennato poco fa, il numero 18# sarà difatti l'ultimo che vedrà come protagonista principale Kamala Khan. Questo però non vorrà dire che non vedremo più la super eroina in un volume dei Comics, difatti Ms. Marvel comparirà anche nelle pagine di "Champions" scritto da Eve L. Ewing.

Il successo ottenuto nel mondo videoludico ha dato anche la spinta alla Disney per portare Ms. Marvel sul piccolo schermo. Kamala entrerà difatti a far parte anche dell MCU e più precisamente grazie ad una nuova serie live-action che sarà pubblicata su Disney+ e di cui sarà la protagonista. Per maggiori dettagli sulla serie tv potete leggere l'articolo dedicato a Ms.Marvel su Disney+.