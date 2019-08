Marvel annuncia a sorpresa il suo nuovo Team di Supereroi: Doc Justice and the J-Team!

Il profilo Twitter di Marvel Entertainment ha appena annunciato una delle più grandi sorprese del 2019: cinquantacinque anni dopo gli Avengers e ben vent'anni dopo l'introduzione dell'ultimo Team di Supereroi originali Marvel, è stata presentata Doc Justice and the J-Team, la nuova squadra di eroi pronta a debuttare quest'anno in tutte le edicole!

Dopo il recente annuncio dell'ambizioso crossover presente in Marvel #1000 dunque, sembra proprio che la casa delle idee sia intenzionata ad alzare la posta presentando il suo quarto agglomerato di eroi, dopo Avengers, The Defenders e Thunderbolts.

L'annuncio ufficiale, pubblicato circa un'ora fa dal profilo ufficiale della Marvel, è visibile in calce all'articolo e mostra una timeline con raffigurati i vecchi Team di Supereroi. Nonostante non siano ancora stati confermati i membri del "Doc Justice and the J-Team", l'hype dei fan è già alle stelle, come dimostrano gli oltre 2000 mi piace e 500 retweet ottenuti dal post originale.

Le informazioni attualmente disponibili, purtroppo, si fermano qui. Non sappiamo ancora quindi quale sarà lo staff responsabile della sceneggiatura e dei disegni, ne quali saranno i nuovi personaggi introdotti nella serie di fumetti.

Nel caso in cui foste alla ricerca di ulteriori informazioni sulle prossime uscite Marvel invece, vi rimandiamo all'intervista rilasciata poche settimane fa dal caporedattore C.B. Chebulski.