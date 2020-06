La Marvel Comics annuncia delle storie inedite degli X-Men e Spider-Man/Venom

Nel mese di Luglio, la Marvel Comics metterà a disposizione in forma gratuita due nuovi albi dedicati agli X-Men e a Spider-Man/Venom. Si tratta di un'iniziativa pensata per rimediare all'annullamento del Free Comic Book Day di Maggio, cancellato per via dell'emergenza COVID-19.

La Casa delle Idee ha promesso che i numeri in questione non saranno fine a se stessi, ma anzi saranno fondamentali per porre le basi dei prossimi eventi dell'Universo Marvel:

"In origine previsti per il Free Comic Book Day di Maggio, queste storie inedite prepareranno il terreno per alcuni dei momenti più importanti in arrivo nell'Universo Marvel".

Di seguito vi riportiamo il comunicato ufficiale della Marvel Comics:

"A Luglio - nelle fumetterie aderenti all'iniziativa - i lettori avranno la possibilità di immergersi in alcuni dei nuovi titoli più entusiasmanti della Marvel, che vedranno delle storie completamente inedite. Originariamente parte del Free Comic Book Day di Maggio, la Marvel pubblicherà due titoli inediti che faranno da apripista ad alcuni dei prossimi eventi della Marvel. Ogni numero conterrà due storie straordinarie separate che coinvolgono X-Men, Spider-Man e altri personaggi dai creatori più acclamati della Marvel!

Il 15 Luglio, sarà disponibile una nuova storia degli X-Men a cura di Jonathan Hickman e Pepe Larraz, che preparerà il terreno per il crossover X OF Words. La seconda storia, invece, anticiperà un'imminente storia epica di Tom Taylor e Iban Coello.

Il 22 Luglio, Spider-Man e Venom vedranno due racconti inediti connessi agli sviluppi di trama attualmente in corso in Amazing Spider-Man, Venom e Black Cakt, dagli autori Donny Cates, Ryan Stegman, Jed Mackay, Patrick Gleason e molti altri".

