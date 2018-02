Marvel Comics annuncia una nuova serie di Thor, ancora una volta scritta da Jason Aaron

Sembra proprio che il Dio del Tuono, il Tonante originale, abbia deciso di tornare in scena!ha infatti annunciato, imminente rilancio del supereroe che vedrà ancora una volta l’acclamato fumettistaal timone della testata, affiancato stavolta da).

Dal momento che la storia di Jane Foster si concluderà nell’imminente capitolo finale della storyline “The Death of the Mighty Thor”, che verrà raccontata in The Mighty Thor #706, il figlio di Odino, nuovamente degno di brandire Mjolnir, riprenderà il suo legittimo posto all’interno dell’Universo Marvel.



Jason Aaron ha così commentato l’ennesimo rilancio del personaggio: “Da un lato, mi sembra ancora di star scrivendo la stessa storia di Thor che ho iniziato sei anni fa, sulle pagine di Thor: God of Thunder #1. Ma allo stesso tempo, God of Thunder aveva un aspetto e una sensibilità molto diversi rispetto alla storia di Jane Foster. E anche se il figlio di Odino sta ora reclamando il proprio mantello, anche questa nuova testata imboccherà una direzione molto diversa. Thor ha uno status quo completamente nuovo. In realtà, il suo intero angolo di Universo Marvel è stato modificato durante l’arco narrativo di ‘Death of the Mighty Thor’. Ma vi è ancora una Guerra dei Regni che infuria, e Thor non sta cercando di tenersene alla larga.”



Aaron ha poi parlato anche della sua imminente collaborazione con Del Mundo, con il quale ha lavorato alla serie Secret Wars Weirdworld: “La cosa che mi entusiasma di più è che potrò lavorare di nuovo con Mike Del Mundo. Ho adorato la bellissima follia che ha donato alle pagine quando abbiamo realizzato Weirdwold insieme, e qui le cose si faranno ancora più belle e selvagge. Sono pochi i fumettisti che oggi amo e ammiro più di Mike, perciò mi sento incredibilmente fortunato a poter lanciare questa nuova direzione di Thor con Mike al mio fianco”.



Il disegnatore Del Mundo ha poi aggiunto: “Sono davvero entusiasta di questo nuovo viaggio! Lavorare con Jason su Weirdworld è stato pazzesco e molto divertente. Provo lo stesso entusiasmo e la stessa sensazione di allora con questa nuova serie di Thor!”



Thor # 1 raggiungerà le fumetterie americane il prossimo 13 giugno. Siete contenti di sapere che il martello Mjolnir tornerà presto al suo storico branditore o avreste preferito continuare a leggere le avventure di Jane Foster?