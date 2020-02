Marvel Comics annuncia l'uscita della sua 'più grande serie di sempre'

Marvel Comics ha appena annunciato una serie tutta nuova composta da un dream team di autori: Kurt Busiek, Alex Ross e Yildiray Cinar. Nell'immagine che fa da teaser promozionale possiamo leggere "la più ambiziosa serie del Marvel Universe".

Nell'immagine, che trovate in calce alla notizia, vediamo vecchie e nuove conoscenze. Troviamo infatti Capitan America, Tempesta, Iron Man, Spiderman, il Punitore e la Torcia Umana (non sappiamo però se si tratta della prima Torcia Umana che ha combattuto con Steve Rogers nella II Guerra Mondiale contro i nazisti o se si tratta di Johnny Storm dei Fantastici 4). Insieme a questi super eroi troviamo Arrkus, personaggio che proviene dirattamente dalla Golden Age della Marvel e creato da Jack Kirby e Joe Simon. Personaggio su cui si basa l'androide Visione che milita negli Avengers. Purtroppo non sono state date altre informazioni circa la serie tranne che dovrebbe debuttare nel mese di Maggio prossimo, ma la Casa delle Idee ha precisato che la prossima settimana ci saranno annunci riguardo questo nuovo progetto che non vediamo l'ora di scoprire insieme a voi.

Nel frattempo vi segnaliamo anche l'arrivo dell'imminente crossover tra Avengers e Fantastici 4 dal titolo Empyre che vedrà i nostri eroi fermare l'avanzata degli alieni Kree e Skrull. Inoltre, di recente, la Marvel potrebbe aver svelato l'origine di tutti i super poteri.