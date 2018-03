Marvel Comics annuncia X-23, la nuova serie dedicata a Laura Kinney

Laha annunciato nelle ultime ore cheabbandonerà ufficialmente il mantello di, in quanto la giovane mutante sarà a breve protagonista di una nuova serie scritta daper i disegni dell’artista

La serie, il cui primo numero raggiungerà le fumetterie e librerie statunitensi già nel mese di luglio 2018, riprenderà la storia di Laura dopo la conclusione di All-New Wolverine e farà parte di “Fresh Start”, il nuovo rilancio escogitato quest’anno da Marvel Comics.



Sull’argomento, la scrittrice Tamaki ha dichiarato: “Sono così entusiasta di avere l’opportunità di scrivere di X-23. Quando ti ricapita di poter scrivere un fumetto che abbia un suo iconico effetto sonoro? Questa è la storia del trovarsi in una famiglia tanto strana come quella di Laura / X-23. Una storia sulle difficoltà del portare avanti un’eredità e un’identità per cui sei stata appositamente creata. […] Amo scrivere le storie di questi personaggi. Adoro la ferocia che li contraddistingue e amo il cast secondario che abbiamo messo assieme per queste serie”.



Avendo lavorato a All-New Wolverine assieme allo scrittore Tom Taylor, Cabal ha già dei trascorsi col personaggio di X-23, e durante una recente intervista ha confermato che Gabby, la sorella/clone di Laura, e Jonathan, il Wolverine attuale, prenderanno parte anche alla nuova serie a fumetti.



“È davvero eccitante lavorare allo stesso personaggio di prima ma col diverso punto di vista di un altro scrittore. Mi sento molto fortunato a lavorare con una persona brillante quanto Mariko. Ha le sue idee, quindi il tono della serie sarà diverso da All-New Wolverine, ma potrete sentire la sua passione e il profondo rispetto verso quei personaggi. Quindi, cari fan, state tranquilli! Continueremo a divertirci coi personaggi di Laura e Gabby (e Jonathan) che tutti conosciamo e amiamo!”



Quindi significa di conseguenza che l’arco narrativo “Old Woman Laura” concluderà la gestione di All-New Wolverine firmata da Taylor. La storia, per chi non lo sapesse, è ambientata in un lontano futuro in cui Laura Kinney ha smesso di essere Wolverine e amministra una società utopica. È infatti Gabby, qui, ad aver indossato il mantello del mutante artigliato.



Di seguito vi proponiamo la copertina del primo numero.