Marvel Comics: annunciata una nuova serie dedicata al Cavaliere Nero

In seguito alle storie narrate in King in Black, Marvel Comics ha annunciato che presto verrà reso disponibile Black Knight: Curse of the Ebony Blade, un'opera interamente dedicata alle avventure del Cavaliere Nero.

La storia sarà scritta da Si Spurrier e disegnata da Sergio Dávila. Quest'ultimo artista in passato aveva lavorato per DC Comics illustrando Wonder Woman ed ora, con questo nuovo fumetto, farà il suo primo debutto in casa Marvel. Lo stesso, durante gli annunci delle nuove avventure, aveva affermato: "Debuttare alla Marvel è un sogno, ho sempre voluto essere parte della famiglia Marvel e debuttare con le miniserie del Cavaliere Nero è perfetto per me. Nemmeno nei miei sogni migliori avrei potuto immaginare quest'opportunità". In seguito aggiunse di essere un grande fan del genere fantasy e della mitologia di Re Artù, caratteristiche che costellano l'ambientazione in cui si muove il personaggio dotato della Lama d'Ebano.

Sembra che Spurrier voglia testare le capacità di Dane Whitman, il quinto uomo ad indossare i panni del cavaliere, prima che faccia la sua comparsa sul grande schermo nel film Eternals diretto da Chloé Zhao la cui uscita è prevista per il 5 Novembre 2021. La nuova serie infatti verrà pubblicata a partire da Marzo 2021. L'autore ha poi spiegato di come sia rimasto affascinato dal protagonista, di cui aveva potuto già narrare le gesta in King in Black: The Black Knight, volendo cosi iniziare ad approfondire il personaggio di Whiteman. Infine ha concluso affermando che ciò che ci si potrà aspettare è "una storia affascinante e molto oscura che trasuda di horror ed umorismo in egual misura".

Cosa ne pensate di questa nuova opera? Scrivetecelo nei commenti. Ricordo inoltre che una nuova serie Marvel Comics dedicata a Black Panther verrà pubblicata nel 2021 e riporto una news riguardante il nuovo villain Marvel presentato tra le pagine di King in Black.