Marvel Comics: annunciata una nuova serie, sarà dedicata al celebre franchise Alien

All'inizio di quest'anno Marvel Comics aveva informato i fan di aver ottenuto i diritti della serie cinematografica Alien, in seguito all'acquisizione da parte di The Walt Disney Company della 20th Century Fox. Dopo aver ripubblicato qualche iconica storia del franchise, è stata infine annunciata la data d'uscita della nuova testata.

Il primo volume del nuovo arco di storie dedicato ad Alien verrà pubblicato nel mese di marzo 2021, e sarà scritto da Phillip Kennedy Johson, e disegnato da Salvador Larroca. Marvel Comics ha inoltre confermato che nelle pagine dei comics saranno presenti sia personaggi conosciuti dagli appassionati, sia nuovi volti mai visti prima.

Di seguito riportiamo la sinossi ufficiale: "La nuova storia seguirà le avventure di un mercenario della Weyland-Yutani, Gabriel Cruz, che dovrà affrontare una nuova variante di Xenomorfi, e allo stesso tempo garantire la sopravvivenza di suo figlio." La presentazione ha poi sottolineato come per la scrittura sia stato scelto Phillip Kennedy Johnson, autore che ha di recente firmato la terrificante serie Marvel Zombies: Resurrection.

Johnson stesso ha detto: "Come se fossi un lettore e un fan, ero emozionato come molti quando ho sentito che il franchise sarebbe arrivato alla Marvel, e quando mi hanno chiesto di scrivere l'inizio della storia, ero scioccato. Mi sono preparato per tutta la vita per questo lavoro, senza nemmeno saperlo. Sin da quando vidi, in età troppo giovane, Alien di Ridley Scott, sono ossessionato dagli Xenomorfi, la singola e più iconica rappresentazione di terrore nel film."

L'artista Larroca ha invece commentato: "Disegnare questa storia è stato come un sogno diventato realtà, e sono così onorato di far parte di questa serie! Sin da quando ero giovane, Alien è stato una delle mie opere sci-fi horror preferite, e non mi sarei mai aspettato di avere la possibilità di disegnarla. Alien rappresenta un punto di riferimento per un'intera generazione di artisti, e sono molto orgoglioso di illustrare questa serie. Spero che ai lettori piaccia quanto è piaciuto a me disegnarla. La storia di Phillip soddisferà gli appassionati di questo fantastico franchise!"

Ricordiamo che in King in Black è apparso un nuovo devastante villain, e vi lasciamo all'annuncio riguardo la cancellazione di molte serie Marvel.