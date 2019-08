Marvel Comics: annunciato il nuovo evento Annihilation Scourge

Il prossimo novembre l'universo Marvel verrà sconvolto da un nuovo, importante, evento che vedrà la collaborazione tra molti supereroi contro una minaccia cosmica nella nuova serie Annihilation: Scourge .

Il disordine creato nella Zona Negativa ha portato all’intervento da parte di Nova e di una squadra di difensori intergalattici. Vicini ai 10 anni dalla pubblicazione della serie, acclamata dalla critica, Annihilation, Marvel dona nuovo fasto al titolo proponendo un nuovo arco narrativo. Annunciato come parte delle uscite di novembre di House of Ideas, Annihilation: Scourge Alpha 1 inaugurerà un nuovo evento nell’universo Marvel.

Scritto dall’autore di The Punisher, Matt Rosenberg e disegnato da Juanan Ramirez (Tony Stark: Iron Man), quest’opera one-shot vedrà un’improvvisata alleanza di eroi, diretti verso la Zona Negativa per constrare una nuova minaccia cosmica. Una storia, come suggerito dalla casa editrici, a cui non siamo pronti.

Il team apparso sulla prima copertina di Josemaria Casanovas è formato da: Nova, Silver Surfer e Beta Ray Bill, tre dei personaggi che hanno formato il super team negli eventi successivi a Annihilation: Conquest. Anche i Fantastici Quattro fanno parte della copertina, che potete trovare in calce alla notizia, e avranno anche loro una nuova testata a partire da novembre Fantastic Four: Negative Zone 1.

Stando alla lista presentata su Amazon, sembra che Annihilation: Scourge consterà di sei volumi, Annihilation: Scourge Alpha 1 e altri 5 misteriosi albi, contrassegnati da A1 fino a E1. Insomma, sembra trattarsi di un evento che coinvolgerà diversi supereroi, intenti a distruggere la nuova minaccia nella Zona Negativa. Ricordiamo che a novembre la Casa delle Idee verrà sconvolta anche dal ritorno dell'Universo 2099.