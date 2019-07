Marvel Comics: annunciato a sorpresa il ritorno di Marvel Zombies

Marvel Zombies è pronta a tornare. Come potete vedere in calce all'articolo, il profilo Twitter ufficiale di Marvel Entertainment ha pubblicato poco più di un'ora fa la copertina della cover del primo numero, raffigurante Captain America, Deadpool e Wolverine in versione zombificata.

In realtà, la casa editrice americana non ha ancora confermato alcun dettaglio riguardante il progetto, non sappiamo quindi se si tratta di una miniserie, di un numero unico o di una serie di fumetti. L'unica cosa certa per ora è la data di uscita, fissata per l'ottobre del 2019.

Marvel Zombies è stata in origine una miniserie curata da Robert Kirkman, l'autore di The Walking Dead. Pubblicata tra il 2005 e il 2006, la miniserie ha riscosso un buon successo ed ha ricevuto ben quattro seguiti ed uno spin-off, dal titolo Marvel Zombi vs Army of Darkness.



Recentemente la Marvel Comics si è data parecchio da fare, sono infatti stati annunciati nelle ultime settimane il Marvel Comics 1000, un nuovo fumetto dedicato alla Gatta Nera, il primo numero di Target Vader e il nuovo Spider-Man di J.J. ed Henry Abrams. Restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni. E voi cosa ne pensate? Vi stuzzica il ritorno di Marvel Zombies? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro qui sotto!