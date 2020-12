Marvel Comics ha annunciato Ultraman: The Trials of Ultraman

I fan dei tokusatsu, genere che ha dato vita ai mitici Power Rangers, erano increduli quando Marvel Comics aveva annunciato una collaborazione con Ultraman, più grande rappresentante di questo universo. Mentre la prima mini serie è giunta al termine, è già stato annunciato un nuovo fumetto.

Grazie all'intervento di Marvel Comics, il 2020 ha rilanciato il franchise di Ultraman. L'eroe giapponese è infatti tornato a combattere i suoi giganteschi avversari in "The Rise of Ultraman", prima miniserie nata dalla collaborazione tra i due brand. Nonostante la scomparsa del mangaka Daiji Kazumine, padre di alcune delle più celebri opere di questo universo, gli appassionati di Ultraman possono festeggiare l'arrivo di una nuova serie.

Sul proprio account Twitter ufficiale, Marvel ha annunciato Ultraman: The Trials of Ultraman, nuovo progetto che debutterà in fumetteria il prossimo marzo 2021. A guidare questa grande novità ci sarà lo stesso team creativo che ha dato vita alla precedente opera targata Marvel/Ultraman.



Stando alle parole degli autori Kyle Higgins e Matt Groom, la serie esplorerà e amplierà l'universo creato in precedenza. "In The Rise of Ultraman abbiamo dovuto creare un universo completamente nuovo. Poi, nell'ultimo numero, abbiamo capovolto quel mondo. Ora, in The Trials of Ultraman, esploreremo questo universo e le conseguenze delle decisioni prese in Rise. L'introduzione è finitia, ora ci immergeremo nella vera carne della nostra saga di Ultraman. La posta in gioco e le dimensioni continueranno a crescere". Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Lo seguirete con interesse? Nel frattempo, ammiriamo cover art e dettagli su Ultraman: The Rise of Ultraman.