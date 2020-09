Marvel Comics: un artista ha immaginato come sarebbe Old Man Punisher

Visto il successo ottenuto dalla straordinaria serie Old Man Logan, firmata Millar e McNiven, la Casa delle Idee non ha solo pensato di inserire questa versione di Wolverine nel canone dell'universo Marvel ma ha anche inserito altri personaggi del genere, come Old Man Hawkeye, Quill, e anche gli Avengers of the Wastelands.

La pubblicazione di Old Man Logan Annual #1 ha convinto un appassionato dei fumetti americani a dedicare delle speciali cover all'antieroe Frank Castle, conosciuto come The Punisher. L'artista, conosciuto su Instagram come @vicotrhartworks ha condiviso sul sociale le fantastiche immagini che trovate in fondo alla pagina.

Come è possibile vedere, Frank appare quasi come un vecchio cacciatore, brizzolato, con i capelli lunghi, e naturalmente con l'iconico teschio sulla sua maglietta. Il fan ha commentato "Ultimamente ho cominciato a pensare ad una nuova storia di The Punisher, più tetra e diretta, e quindi ho disegnato queste cover di Old Man Logan, e le ho condivise con gli altri fan. Non sarebbe ambientata nel futuro come per le altre versioni "old man", ma nel presente."

Questa idea sembra riprendere molto la serie Punisher: End of Days, proposta alla Marvel da Brian Michael Bendis come spin-off di Daredevil: End of Days, dove un ormai vecchio Frank Castle continuerebbe il suo sanguinoso cammino di vendetta.

Ricordiamo che è stata annunciata una nuova serie su Shang-Chi, e vi lasciamo ad uno dei primi design di Black Panther.