Marvel Comics: l'autore di Afro Samurai realizza una stupenda variant di Werewolf by Night

La Marvel Comics ha commissionato al talentuoso autore di Afro Samurai, Takashi Ozaki, la realizzazione della cover del primo numero di Werewolf by Night, una nuova pubblicazione scritta da Taboo e Ben Jackendoff, con il comparto artistico a cura di Scot Eaton.

L'editor della pubblicazione, Jack Thomas, ha speso delle parole al miele per il coinvolgimento dell'artista giapponese:

"Takashi Okazaki è un maestro, il cui stile e senso del design hanno molti sostenitori alla Marvel. Siamo così onorati che Werewolf By Night sia il suo primo lavoro con la Marvel, ma è sicuro che sarà solo l'inizio. Il tratto con cui definisce i personaggi e la sua capacità di evocare una determinata atmosfera, sono inarrivabili, perciò è stato un vero brivido poterlo avere alla premier della nuova serie Werewolf By Night. E che lavoro incredibile ha fatto!"

Per l'occasione, è stato diffuso anche un comunicato stampa:

"Questo aprile, potrete vedere il lavoro dell'acclamato artista giapponese, Takashi Okazaki, sulla copertina della nuovissima serie, WEREWOLF BY NIGHT! Noto per aver creato la serie manga di successo Afro Samurai, che ha ispirato sia una serie anime che un film televisivo nominato agli Emmy, ora Okazaki porta il suo incredibile talento in Marvel Comics.

WEREWOLF BY NIGHT #1 introdurrà un nuovissimo Werewolf by Night, un giovane che deve affrontare una maledizione familiare mentre cerca di proteggere la sua comunità da una minaccia mortale. Per questa entusiasmante nuova serie, Okazaki cattura il conflitto interno del nuovo eroe nei minimi dettagli, con una speciale variant per segnare il suo debutto nella Marvel!"

Che ve ne pare della cover? Conoscete l'artista in questione? Ditecelo qui sotto!

