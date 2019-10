Anche Marvel Comics si batte per la legalizzazione nell'ultimo capitolo di Daredevil!

Una delle principali critiche rivolte alla Marvel Comics è sempre stata legata alla presenza di un eccessivo "buonismo" nelle sue opere, ritrovato anche negli adattamenti cinematografici curati dalla Marvel Studios. Nell'ultima uscita di Daredevil, il fumetto dedicato al protettore di Hell's Kitchen, le cose sembrerebbero però essere decisamente cambiate.

Nel capitolo in questione i lettori hanno potuto osservare il grande piano di Wilson Fisk, alias Kingpin, il nuovo Sindaco di New York. Nel corso di una cena con alcune delle più influenti personalità della sua città, Fisk ha infatti deciso di presentare il suo progetto legato alla legalizzazione della marijuana.

A stupire è stato principalmente il modo in cui Fisk ha esposto l'idea: perfettamente razionale e lontano dalla sua generica indole intimidatoria. Sfortunatamente, la proposta della legalizzazione non sarà accolta nel migliore dei modi dall'élite di New York, che inizierà così a deridere il povero Kingpin. Colmo di rabbia, Fisk deciderà di lasciar cadere la maschera e ucciderà uno dei suoi detrattori.

Per una casa editrice di questo livello, anche solo l'esprimersi a favore di sostanze stupefacenti potrebbe portare a conseguenze non facili da amministrare, specialmente vista la posizione del Governo statunitense sulla questione.

E voi cosa ne pensate? State leggendo Daredevil? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante.