Captain Marvel: Carol Danvers cambia vita, a cosa porterà l'incontro con il Dr. Strange?

Nei volumi scorsi della serie Capitan Marvel, la protagonista Carol Danvers ha affrontato diversi eventi potenzialmente traumatici, come la sua presenza in un futuro distopico nel quale Capitan Marvel si è diretta verso il Sole per alimentarlo, senza però tornare indietro, per poi scoprire di non essere la madre della figlia del suo compagno.

Tutti colpi di scena che hanno contribuito agli sviluppi profondamente inaspettati mostrati nel volume 27 della serie. Nel numero in questione, in cui Carol torna nel presente, viene sottolineato che la separazione tra Carol e James Rhodes è stata causata dall'incontro con la figlia di James nel futuro. Carol decide di affrontare la cosa passando le giornate ferma a letto, ma Jessica Drew decide di portare la sua amica fuori di casa.

In seguito ad una rapida, e vittoriosa, battaglia contro delle creature molto simili a dei gatti alieni, Carol cerca solo di sfogarsi trovando degli altri disturbatori e criminali da picchiare, mentre mantiene sempre un atteggiamento scontroso nei confronti dei suoi amici, che decidono di organizzare una sessione di speed date per lei. Carol si mostra immediatamente contraria, e dopo aver sconfitto altri felini alieni si reca in un bar, dove incontra Stephen Strange.

L'alchimia tra i due è palese sin dalle prime battute, e l'incontro si conclude con una tavola che mostra i due a letto, il mattino seguente. Sembra quindi che ci siano importanti cambiamenti in vista per le vite di Capitan Marvel e Dr. Strange, il che potrebbe rivelarsi la base di molte avventure e storie mai raccontate prime.

