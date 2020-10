Marvel Comics: la Casa delle Idee presenta il fantastico progetto Stormbreaker

Nella giornata di ieri Marvel Comics ha annunciato il debutto del programma Stormbreaker. Si tratta di un’iniziativa per promuovere il lavoro di promettenti disegnatori, che andranno a definire le future generazioni dei supereroi Marvel con il loro talento, entrando di diritto nell’elite degli artisti di comics americani.

Il progetto in questione è stato inaugurato con la formazione di una “classe” di 8 persone, di cui potete trovare alcune illustrazioni nell’immagine promozionale riportata in fondo alla pagina. Gli artisti presi in considerazione lavorano già da diverso tempo negli uffici della Casa delle Idee, e sono coinvolti nella gestione editoriale di serie molto importanti come Spider-Man, X-Men e I Fantastici Quattro.

Tra i responsabili del progetto troviamo il caporedattore C.B. Cebulski e il direttore creativo Joe Quesada, il quale ha voluto commentare le giovani leve con le seguenti parole: “Per disegnare comics di massimo livello, c’è bisogno di una capacità speciale. Come i migliori illustratori, devi essere in grado di disegnare qualsiasi cosa in qualsiasi momento, devi avere l’occhio giusto per raccontare una storia come la racconterebbe un grande regista, l’abilità di trasmettere emozioni attraverso le azioni dei personaggi, e l’immaginazione dei più grandi narratori della storia. Ma quando sei un artista Marvel, oltre a questo devi avere la capacità di far saltare i personaggi fuori dalle pagine. Hanno bisogno di essere di più di semplici disegni, devono coinvolgere i lettori. Siamo emozionati di aver messo insieme i Marvel’s Stormbreakers, un team di incredibili talenti che porteranno avanti questa importante eredità.”

Anche Cebulski ha voluto esprimere la sua opinione riguardo gli Stombreaker: “Rappresentano talento puro e creatività, elementi che ci hanno fatto capire che non ci sono limiti nella narrazione visiva. Siamo continuamente sorpresi dal loro stile innovativo, e dalla potenza espressiva che impiegano per mostrare il cuore, la simpatia e l’umanità dei nostri personaggi.”



Ricordiamo che Thanos tornerà a dicembre nella serie Eternals, e vi lasciamo ad una bella illustrazione di Old Man Punisher.