Marvel Comics: la Casa delle Idee presenta i nuovi Difensori

Apparsi originariamente nel dicembre del 1971 sul primo volume di Marvel Feature, il gruppo dei Difensori di Marvel Comics ha vissuto molte avventure nel corso degli anni, e per questo la Casa delle Idee ha deciso di rinnovarlo con una nuova serie dedicata, di cui è stata mostrata una cover ufficiale a cura dell'artista Javier Rodriguez.

Come potete vedere dall'immagine presente in fondo alla pagina, Masked Rider sembra minacciare scherzosamente Dr. Strange, chiedendogli di formare un nuovo gruppo di Difensori, e vediamo lo stregone particolarmente sorpreso di fronte ai tarocchi che sembrano rivelarsi da soli, come se la sua magia fosse viva. Le carte mostrano Hulk, Silver Surfer e il Principe Namor, che insieme a Stephen Strange rappresentano la formazione originale, e molti altri eroi tra cui si trovano Bestia, Hellstorm, Valchiria, Dragoluna, Cloud e Arpia.

Non vi sono ancora informazioni riguardanti l'autore principale della serie, per quanto sia plausibile che la sceneggiatura venga affidata ad Al Ewing, che ha precedentemente collaborato nella stesura della porzione dedicata a Masked Rider in Marvel Comics #1000, e anche nella storia più recente dei Difensori, Defenders: The Best Defense.

