Marvel Comics celebrerà il ritorno dei Fantastici Quattro con diverse copertine variant!

Dopo alcuni anni di latitanza, i Fantastici Quattro si preparano a tornare per la Marvel Comics: la nuova serie dedicata al più vecchio (e, da molti, apprezzato) supergruppo sarà firmata da Dan Slott e Sara Pichelli, e per l'occasione la Casa delle Idee sta preparando iniziative speciali per celebrarne il lancio, comprese diverse cover variant.

Il ritorno dei Fantastici Quattro, infatti, sarà condito da più di una dozzina di cover variant che popoleranno le principali testate degli altri supereroi targati Marvel Comics: sono 20 gli artisti coinvolti nel progetto. Tra essi annoveriamo: Steve Epting, John Cassaday, Steve McNiven, Adam Hugues, David Marquez, Rob Liefeld e molti altri disegnatori dallo stile iconico e riconoscibile.

L'iniziativa della Marvel Comics è piuttosto estesa: le varie cover variant riesumeranno non soltanto l'iconica divisa blu con il 4 al centro del petto, ma anche altri storici costumi come quello bianco della Fondazione Futuro. E ancora, a seconda delle versioni rappresentate vedremo anche altri eroi affiancare i Fantastic Four - com'è stato in diverse formazioni, sia storiche che occasionali: tra essi, vedremo Black Panther, Tempesta, She-Hulk, Hulk, Wolverine, Spider-Man, Ghost Rider... e persino il Dottor Destino.

In calce potete ammirare, ad esempio, la cover variant del secondo numero della nuova serie di Capitan America, che recherà le versioni classiche di Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm e Ben Grimm. Di seguito, invece, la lista di tutte le testate coinvolte, compresi i numeri in cui Marvel Comics proporrà la variant e gli artisti che la disegneranno.

Amazing Spider-Man #3 - Steve Epting

Amazing Spider-Man #4 - Chris Sprouse

Astonishing X-Men #14 - Adam Kubert

Avengers #6 - John Cassaday

Captain America #2- Travis Charest

Deadpool #3 - Rob Liefeld

Doctor Strange #4 - David Aja

Fantastic Four #1 - Mark Brooks

Hunt for Wolverine: Dead Ends #1 - Steve McNiven

Immortal Hulk #4 - Arthur Adams

Marvel 2-in-one #9 - Alan Davis

Sentry #3 - Phil Noto

The life of Captain Marvel #2 - Humberto Ramos

The Punisher #1- Salvador Larroca

Thor #4 - Bryan Hitch

Tony Stark: Iron Man #3 - Adam Hughes

Venom #5 - Gerardo Zaffino

Weapon H #6 - J. Scott Campbell

X-23 #3 - Carlos Pacheco

X-Men: Red #7 - David Marquez

Restiamo in attesa di scoprire se anche Marvel Italia, con Panini Comics, aderirà alla splendida iniziativa quando la nuova serie di Dan Slott e Sara Pichelli giungerà nel nostro Paese.