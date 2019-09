Marvel Comics: chi ha scatenato l'odio popolare nel comic di Captain Marvel?

Nelle ultime pagine della serie della Marvel Comics, Captain Marvel, la protagonista non ha avuto una vita facile. Le persone che una volta la stimavano ora hanno cambiato radicalmente idea, a causa delle rivelazioni, false, riguardanti le sue origini. Leggiamo insieme i dettagli.

Infatti, Carol sembrerebbe condividere parte del DNA con i Kree, e ciò ha causato, quasi inevitabilmente, una sorpresa generale, che ha portato a considerarla una outsider, un’aliena e addirittura una spia da parte dei Kree.

Carol ha quindi cercato delle informazioni per capire chi sia stato ad innescare una tale rivalutazione nei suoi confronti, come abbiamo potuto leggere nel decimo volume. Nell’ultimo numero, Carol ha trovato Minerva impiccata, con un messaggio. Volata alla Stark Unlimited, Carol e Tony cercano di capire cosa sia successo, quando all’improvviso Minerva si sveglia e spiega tutti gli avvenimenti. La verità è che Minerva voleva chiedere a Captain Marvel di unirsi al loro esercito per salvare la razza Kree, ma era sicura che non avrebbe accettato senza forzature.

Si capisce quindi, attraverso le parole di Minerva, che sia stata lei a divulgare l’informazione che Carol fosse per metà Kree, gestendo anche una campagna contro la suddetta razza, per renderla vulnerabile e più disposta ad accettare la richiesta. Di fronte ad una Carol furiosa, Minerva aggiunge che nella situazione tragica in cui si trova la sua terra natia, è delusa nel vedere l’egoismo di una creatura così potente. Potete trovare le immagini in calce alla notizia.

Ricordiamo che nel volume 9, Captain Marvel ha ottenuto la sua “batcaverna”, e che non possiamo fare altro che aspettarci degli sviluppi interessanti dalla conversazione tra Carol e Minerva.