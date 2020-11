Marvel Comics: confermato il ritorno della serie Black Panther nel 2021

La conclusione della serie Black Panther, scritta da Ta-Nehisi Coates, arriverà a febbraio, la conferma è arrivata di recente tramite le comunicazioni ufficiali di Marvel Comics. Si tratta di una delle saghe più importanti mai dedicate al supereroe del Wakanda, visto che l'autore si è concentrato nel ridefinire meglio ogni aspetto del personaggio.

Come successo per moltissime altre pubblicazioni all'interno dell'industria, la serie era stata interrotta a a causa della pandemia, e il volume 23 darà inizio alla storia conclusiva dell'arco narrativo firmato dal vincitore del premio McArthur Genius Grant, e avrà i disegni realizzati di Daniel Acuña e Ryan Bodenheim.

Il racconto proseguirà le avventure cosmiche di T'Challa, alle prese con l'Impero Intergalattico del Wakanda. Di seguito riportiamo la presentazione ufficiale, pubblicata da Marvel Comics: "Da quando è entrato nel progetto nel 2016, l'acclamato scrittore ha portato Black Panther e il Wakanda oltre le stelle. Attraverso il Multiverso, T'Challa ha scoperto un Wakanda alternativo, governato in maniera molto diversa rispetto al suo regno. Avendo abbandonato un atteggiamento pacifico, questo Impero Intergalattico del Wakanda non si ferma di fronte a nulla per governare il cosmo. Dopo essere stato inizialmente schiavizzato, e aver poi preso parte alla ribellione contro l'Impero, T'Challa è finalmente tornato sulla Terra, ma questo Wakanda alternativo non sembra essere troppo lontano..."

Entrando poi più nello specifico la Casa delle Idee ha presentato il prossimo volume così: "Con questo numero il contributo di Ta-Nehisi Coates alla mitologia Black Panther comincia la sua conclusione, sviluppando la leggenda del supereroe come mai prima. Nel corso di questa audace saga, l'era di Coates ha introdotto nuovi, fantastici, personaggi, ridefinito alcuni tra i preferiti dei fan, come Shuri, riacceso la storia d'amore tra il Re del Wakanda e Storm, e anche riportato in vita uno dei più grandi nemici di Black Panther, Erik Killmonger."

L'importanza della conclusione di questa serie è stata commentata anche dall'editor Will Moss: "Siamo così emozionati di riportare Black Panther sul mercato, e ringraziamo tutti i nostri lettori per la pazienza. Vi prometto che questi tre ultimi volumi valgono l'attesa, Ta-Nehisi e Daniel hanno lavorato per questo finale negli ultimi due anni, e l'imminente battaglia tra le forze del Wakanda di T'Challa e l'Impero Galattico di N'Jadaka vi lascerà senza parole! Aspettate e vedrete che arriverà in difesa del Wakanda."

