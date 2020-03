Marvel Comics: Dawn of X accoglie il nuovo spin-off X-Factor

Il nuovo universo editoriale dedicato agli X-Men, Dawn of X, si arricchisce di un nuovo spin-off, X-Factor. La serie, scritta da Leah Williams e disegnata da David Baldeon, è incentrata su uno degli elementi più dirompenti del nuovo corso dei mutanti, il processo di resurrezione.

A questo proposito si è espresso l'editor Jordan D.White, il quale ha commentato trailer di presentazione di X-Factor:

"Uno dei cambiamenti di maggiore rilevanza nei nuovi X-Men è la loro incapacità di morire. Se uno di loro muore, è possibile riportarlo in vita. Si tratta di un team costruito per investigare sulle morti e le sparizioni dei mutanti, allo scopo di verificare l'idoneità per ciò che noi chiamiamo 'protocollo di resurrezione'.

"Northstar, Polaris, Prodigy, Eye-boy, Daken e Prestige - personaggi provenienti da tutto il panorama degli X-Men - vengono riuniti in una missione molto specifica nel primo numero. Scoprirai il motivo. Leah porta così tanto per questa serie. Ha questa divertente stravaganza nella sua scrittura. I personaggi possiedono un piacevole senso di avventura e follia. Allo stesso tempo, hanno una vera vita interiore."

Il primo numero della pubblicazione sarà disponibile a partire dal 22 Aprile. Di seguito, potete consultare la sinossi ufficiale:

"Grazie a I Cinque, i protocolli di resurrezione possono riportare indietro qualsiasi mutante caduto. Ma un'impresa così grande non è priva di problemi e complicazioni ... quando un mutante muore, X-Factor è lì per indagare su come e perché mantenere le regole della reincarnazione. La scrittrice Leah Williams (AMAZING MARY JANE, X-TREMISTS) e l'artista David Balde n (DOMINO, WEB WARRIORS) portano Northstar, Polaris, Prodigy, Eye-boy, Daken e Prestige nel mondo dell'omicidio e delle sparizioni..."

