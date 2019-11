Avengers#27: anche Vedora Nera sfoggia una nuova suit

Il nuovo arco narrativo degli Avengers vede il gruppo di eroi intraprendere un viaggio verso una misteriosa prigione spaziale, e per l'occasione Capitan America ha richiesto l'aiuto di Vedova Nera, da lui scelta per la sua estrema duttilità, una qualità che tornerà sicuramente utile nel corso del loro ostico viaggio.

Tuttavia, per affrontare al meglio questa nuova avventura, nel numero 27 della testata Vedova Nera ottiene un nuovo costume che presenta una combinazione cromatica nera e dorata - reminescente delle suit precedenti - escludendo nel simbolo la tonalità di rosso per un risultato complessivamente molto elegante.

Un costume molto minimale e scarno di eccessivi sfarzi, dotato sulla parte superiore di una sezione a rete, che colpisce principalmente per i guanti dorati e la sottile cinta - in un abbigliamento che nel complesso dovrebbe rendere il personaggio molto più leggero nei movimenti, senza particolari potenziamenti o gadget di sorta.

Oltre a Vedova Nera, anche She-Hulk ha sfoggiato una nuova suit, che similmente a quella della compagna non ricerca nell'aspetto estetico il suo forte, bensì nella capacità di limitare i suoi punti deboli per agevolarne l'utilizzo dei poteri, che saranno fondamentali per affrontare le minacce del nuovo arco narrativo "Starbrand Reborn".

L'attuale elenco dei vendicatori diretti in missione è il seguente: Iron Man, Capitan America e Thor. Vedova Nera è la leader del gruppo. She-Hulk e Capitan Marvel completano il roaster, insieme ad alcune nuove aggiunte come Ghost Rider e Blade

Durante l'avventura del gruppo, però, Thor va incontro a uno sviluppo inaspettato che mette in pericolo il resto dei suoi compagni.