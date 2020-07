La Marvel Comics dirama gli appuntamenti per il Comic-Con di quest'anno

La Marvel Comics ha rivelato i piani per il Comic-Con di Luglio, che quest'anno si svolgerà esclusivamente in forma virtuale. I principali eventi che la vedranno protagonista sono i seguenti: Disney + / Marvel's 616: giovedì 23 luglio, 1:00 PM PT (22:00 in Italia):

"Il panel Marvel 616 esplorerà in che modo la ricca eredità di storie, personaggi e autori, esiste nel 'mondo al di fuori della nostra finestra'. Ciascun documentario, diretto da un regista unico, approfondisce le intersezioni tra narrazione, cultura pop e fandom all'interno dell'universo Marvel".

Unisciti nella discussione sulla nuova serie antologica di Disney+ insieme ai registi Gillian Jacobs, Paul Scheer e ai produttori Sarah Amos e Jason Sterman, sotto la supervisione del moderatore Angélique Roché".

Marvel HQ: giovedi 23 Luglio, 16:00 PST (01:00 in Italia)

"Questo è il luogo perfetto per tutti i nostri giovani fan della Marvel (e le loro famiglie)! Scopri tutto ciò che Marvel HQ ha da offrire sui tuoi supereroi preferiti - la lettura di un fumetto, un'epica battaglia Lego e i dietro le quinte della serie animata: Marvel's Spider-Man: Maximum Venom. E prendi un pastello e un po' di carta perché disegneremo insieme quel malvagio simbionte in Marvel Draw!"

Marvel Comics: Next Big Thing, venerdì 24 Luglio 11:00 AM (ore 20:00 in Italia)

"Partecipa all'analisi delle ultime fantastiche novità della Casa delle Idee, insieme all'editor C.B. Cebulski e ad alcune delle firme più prestigiose della Marvel! Tom Breevort, Al Ewing e Dan Slott si immergeranno nella calamità cosmica di Empyre! Un esercito si sta radunando nell'ultimo evento crossover dedicato agli X-Men, X Of Swords - e Jordan White, Tini Howard e Gerry Duggan non vedono l'ora di condividere ulteriori dettagli! Nick Lowe, Nick Spencer e Mark Bagley inaugureranno il ritorno di Green Goblin con la presentazione del numero 850 di Amazing Spider-Man! Per concludere, Nick Lowe si unirà al panel per discutere del ritorno di Werefolf by Night insieme ai creatori Taboo e Ben Jackendoff! Non mancate all'appuntamento, True Believers!"

