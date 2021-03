Marvel Comics: Elektra è alla guida dello Squadron Savage in Heroes Reborn

L'epico evento Heroes Reborn targato Marvel Comics sta per essere capovolto con l'introduzione di uno stuolo di nuovi personaggi, tra cui alcuni dei più classici e amati supereroi. Tra questi ci sarà a Squadron Supreme of America, ma per quanto riguarda le missioni più violente? Di queste si occuperà lo Squadron Savage!

Nato dalle idee di Ethan Sacks e dalla matita di Luca Pizzari, Heroes Reborn: Squadron Savage mette insieme una formazione letale e inaspettata, che include eroi come Elektra, Punisher, Cloak e Crossbones, oltre che un personaggio inedito chiamato Murder Hornet.



"La tela contorta che Jason Aaron ed Ed McGuinness hanno creato per Heroes Reborn ha dato al nostro team una grande opportunità per esplorare uno degli angoli di quel mondo oscuro in cui lo Squadrone Supremo sta mantenendo la pace", ha affermato Sakcs.



Ecco la sinossi del primo volume Heroes Reborn: Squadron Savage. "Ci sono minacce che richiedono un approccio più violento di quello che può permettersi lo Squadron Supreme of America. Per queste missioni, il Dipartimento della Difesa ha messo insieme un team guidato da Elektra, che dovrà farsi strada contro una squadra di potenti terroristi noti come i Redentori".



