Marvel Comics: una fanart mostra un simpatico team up tra Ms. Marvel e Stature

Il 2013 è stato l'anno di debutto di un nuovo supereroe nell'immenso universo Marvel Comics. Si tratta di Kamala Khan, una teenager nata in Pakistan che entrata in contatto con le Nebbie Terrigene ha sviluppato particolari poteri, e ha successivamente deciso di ricoprire il ruolo di Miss Marvel.

Le storie che Kamala ha vissuto nel corso di questi sette anni hanno conquistato moltissimi fan, soprattutto per i toni scherzosi e lo stile divertente adottato dagli autori, che a intermezzi scolastici alternano riunioni e missioni con gli Avengers, e i Secret Warriors, solo per citare due dei gruppi di cui fa parte la ragazza.

Essendo diventato ormai un personaggio molto popolare, e visti i recenti annunci di Marvel Studios riguardo un'espansione del Marvel Cinematic Universe, anche attraverso serie tv che saranno disponibili su Disney+, alcuni appassionati hanno immaginato un team up tra Ms. Marvel e Stature, figlia di Scott Lang, ovvero Ant-Man. Come potete vedere nel post riportato in calce, l'utente @venomhology ha inserito nella stessa immagine Emma Furhman nel ruolo di Stature, e Iman Vellani con il costume di Ms. Marvel, ruolo che ricoprirà nella serie omonima, prevista per il 2021.

Si tratta sicuramente di un simpatico omaggio, che potrebbe diventare concreto qualora Marvel decidesse di creare un crossover, anche nei comics, tra le due supereroine. Ricordiamo che di recente sono state cancellate numerose serie Marvel Comics, e vi lasciamo ai dettagli sul nuovo villain comparso in King in Black.