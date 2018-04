Marvel Comics: i Fantastici Quattro non saranno l'unico ritorno sorprendente!

È di poco tempo fa la notizia di un annuncio decisamente roboante da parte della Marvel Comics: la Casa delle Idee ha annunciato il ritorno dei Fantastici Quattro, per un ciclo di storie che sarà imbastito dalla penna di Dan Slott e disegnato dall'italiana Sara Pichelli. A quanto pare, però, lo storico supegruppo sarà composto da... sei eroi?

Secondo quanto apparso, nelle ultime ore, sul sito ufficiale della Marvel, insieme ai quattro classici eroi che compongono il gruppo dei formidabili Fantastic Four - ovvero Reed Richards, Susan Storm, Johnny Storm e Ben Grimm - ci saranno anche i figli di Mr. Fantastic e la Donna Invisibile, ovvero Franklin e Valeria Richards! I due ragazzi compaiono in una versione aggiornata del poster precedentemente rilasciato, disegnato dalla sempre ottima Sara Pichelli.

Rispetto alla loro ultima apparizione - che è avvenuta nel primo numero di Marvel Legacy, di Jason Aaron ed Esad Ribic - i figli di Reed e Sue sembrano decisamente cresciuti, inoltre è interessante notare che, mentre i membri della formazione classica dei Fantastici Quattro recano un 4 sul proprio petto, i due giovani eroi portano invece la sigla "FF", che potrebbe significare "Fondazione Futuro".

Sul sito ufficiale della Marvel, in cui compare un'intervista a Dan Slott e all'editor in chief della Casa delle Idee, C.B. Cebulski, lo sceneggiatore ha commentato in questo modo l'update alla key visual disegnata dalla Pichelli.

"Ooh. Scusate. Abbiamo sostituito Johnny con un robot. NO! Scherzo. Sto solo scherzando. Ma certo che saranno proprio loro, Reed, Sue, Johnny e la sempre amata Cosa dagli occhi blu! E Franklin! e Val! e Alicia! E chissà? Magari anche Willie Lumpkin e Zia Petunia! State a vedere."

Quale ruolo pensate che avranno i figli di Reed Richards e Sue Storm nella nuova serie dei Fantastici Quattro?