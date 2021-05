Marvel Comics: svelati gli ultimi tre annuali dell'evento Infinite Destinies

Dopo quasi un anno d'attesa, finalmente potremo assistere all'evento Infinite Destinies, saga inaugurata da Marvel Comics che si svolgerà in otto episodi. Ecco finalmente l'annuncio degli ultimi tre annuali di questa serie evento.

I migliori eroi Marvel conoscono fin troppo bene la distruzione che le Gemme dell'Infinito possono causare e sono determinati a impedire che questo incredibile potere cada nuovamente nelle mani sbagliate. Ognuno degli otto volumi di questa saga vedrà un personaggio iconico scontrarsi o collaborare con una stella nascente, mentre nel frattempo l'Universo Marvel è in bilico.

La trama di Infinite Destinies si svilupperà nei tre nuovi annuali annunciati da Marvel, ossia Miles Morales: Spider-Man Annual, Guardians of the Galaxy Annual e Avengers Annual.

Nel primo di questo trio, scritto da Saladin Ahmed e Jed MacKay, Miles collaborerà con l'eroe di successo Amulet. Insieme, affronteranno una serie di attacchi a Brooklyn e scopriranno una serie di oggetti magici maledetti. Il primo volume uscirà il 4 agosto.

Di Al Ewing e Jed MacKay e in uscita il 18 agosto, Guardians of the Galaxy Annual #1 vedrà Hercules confrontarsi con un nuovo rivale, un principe più giovane pronto a superarlo. "Finalmente, il mondo potrà imparare la vera, tragica storia del Principe del Potere", ha affermato l'autore Ewing.

Infine, Avengers Annual #1 porterà alla conclusione questa saga imprevedibile, rivelando il segreto delle Gemme dell'Infinito. L'evento Infinite Destinies inizierà il 2 giugno con Iron Man Annual #1, mentre il capitolo finale, Avengers Annual, uscirà il 25 agosto.

Ecco l'annuncio di Marvel Infinite Destinies. Summus è il nuovo eroe LGBTQ+ di Marvel Comics.