Marvel Comics: Funko presenta una particolare Pop di Iron-Man

Lo scorso anno, la Funko Pop ha iniziato una collaborazione con Entertainment Earth per la produzione di una nuova serie di collezionabili, caratterizzati da una particolare finitura in legno. Finora soltanto Capitan America e Groot avevano beneficiato di questa figure, ora all'appello si aggiunge anche Iron Man.

Il modello in questione è disponibile al preordine sul sito di Entertainment Earth al prezzo di 14 dollari e 99, con spedizione prevista per il mese di settembre. Sia le figure di Capitan America che di Groot si sono esaurite piuttosto velocemente, perciò se foste fortemente interessati all'acquisto vi raccomandiamo di non esitare. Alternativamente eBay può rivelarsi una risorsa preziosa, ad una cifra - tuttavia - sicuramente non accessibile come da listino.

Inoltre, la Funko ha annunciato una nuova ondata di Pop a tema Halloween dei Simpson. Sono dieci in tutto, e potete dare un'occhiata in anteprima a tre modelli nell'immagine in calce all'articolo. E' un periodo particolarmente fertile per le Pop a sfondo supereroistico, una delle più recenti - nata dalla collaborazione Marvel/Box Lunch - ha riguardato Spider-Man.

