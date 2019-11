La Marvel Comics fa fuori un importante antagonista in Doctor Doom#2

La Marvel Comics nel corso della sua storia editoriale ha dato vita ad una corposa cerchia di antagonisti che hanno riempito le pagine delle migliori serie di comics. Uno di loro, perde la vita nel secondo numero di Doctor Doom, pubblicazione a cura di Christopher Cantwell e Salvador Larroca.

Nella nuova serie di Doctor Doom ci viene rivelato che Victor Von Doom è contrario all'Antilion Project. Le menti dietro al programma hanno intenzione di porre rimedio ai cambiamenti climatici attraverso la creazione di un buco nero sulla luna. Doom ha insistito sul fatto che il piano fosse imperfetto e che l'apertura del buco avrebbe sortito degli effetti disastrosi, esponendosi in prima persona e condannando pubblicamente il piano.

Successivamente sono stati scagliati dei missili latveriani contro la base di Antlion, uccidendo migliaia di persone. Doom non era a conoscenza dell'attacco, ma è stato condannato agli occhi dell'opinione pubblica dopo le sue dichiarazioni in merito al progetto.

A questo punto Doom viene preso in custodia, ma riesce a fuggire grazie all'aiuto di Kang il Conquistatore. Dopodiché, viene affiancato dalla maga Morgan Le Fey, e insieme cercano un essere chiamato Il Testimone. Quest'ultimo è in grado di predire il futuro di Doom, e come Kang, prospetta un avvenire in cui Doom governa un pianeta Terra pacifico e unito.

Improvvisamente, però, le velleità avveniristiche di Doom vengono spazzate via quando un cecchino nascosto su un tetto vicino gli spara un colpo fatale, e lo uccide. Che ne pensate di questa svolta di trama? State seguendo la serie?

La Marvel Comics fa partire il primo numero di X-Force con un avvenimento scioccante, così come la nuova serie incentrata su Yondu, apertasi immediatamente con una vittima importante.