Marvel Comics: importanti cambiamenti in arrivo per i giovani supereroi Champions

Gli eventi raccontati nella serie Champions stanno portando a importanti cambiamenti per molti supereroi della nuova generazione. Lo scrittore Danny Lore, e il disegnatore Luciano Vecchio hanno formato un nuovo team con Eve Ewing, Bob Quinn e Simone Di Meo per la realizzazione di Champions #6, nuovo capitolo della serie edita da Marvel Comics.

I cinque artisti coinvolti nel progetto hanno un compito alquanto complesso, iniziare il lento e radicale cambiamento del mondo dove le forze sociali sembrano unirsi, e schierarsi contro dei giovani eroi che hanno di recente fallito un'importante missione. Ora quindi Miles Morales, Kamala Khan, Riri Williams e i loro compagni vivono in un mondo diverso, tuttavia non si arrendono, e spetta a loro, la nuova generazione, trovare un nuovo equilibrio.

"Penso che sia molto semplice oggi per i giovani sentirsi sia inermi che sovrastati di fronte al peso del mondo, e dalle sue avversità. Con continui riferimenti riguardo a come la gioventù salverà il mondo, ma non facendo necessariamente affidamento sul supporto del sistema, è importante che i Champions esistano in una storia dove loro hanno effettivamente il potere" Queste sono le parole usate da Lore per descrivere gli obiettivi principali del lavoro, e ha poi aggiunto: "Dove anche se hanno solo il sostegno degli altri ragazzi, loro possono cambiare il mondo, che il resto di noi grandi sia maledetto."

Luciano Vecchio si è detto invece entusiasta di far parte del progetto, di poter disegnare tutti questi giovani eroi che per lui rappresentano "la mia categoria preferita del genere supereroi, perché ridefiniscono e aggiornano gli archetipi che amiamo in un mondo che evolve continuamente, e li pone di fronte alle sfide che raccontiamo. Champions nello specifico, è stata una lettura speciale in questo senso, sin dall'inizio, e sono onorato di farne parte."

