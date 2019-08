Marvel Comics: ecco l'intervista completa al caporedattore C.B. Cebulski!

Buone notizie dal San Diego Comic-Con 2019. A quanto pare, durante l'evento il caporedattore di Marvel Comics Chester B. Chebulski ha concesso una veloce intervista ai ragazzi di Comicbook, svelando qualche interessante retroscena sulle future pubblicazioni. La fonte con il video originale è disponibile in calce all'articolo.

Intervistato da Jim Viscardi, Chebulski ha parlato inizialmente del Marvel Comics 1000, dichiarando: "Abbiamo tante uscite a partire da agosto, come Absolute Carnage o Marvel Comics 1000. Per quanto riguarda quest'ultimo è stato un vero e proprio sforzo di gruppo. Abbiamo messo insieme più di 80 team di creativi per creare qualcosa di unico, una storia che racchiuda tutti gli eroi che i fan amano. Questo progetto è stato fatto da fan per i fan, non vedo l'ora che esca, c'è davvero qualcosa per tutti".

Alla domanda: "Absolute Carnage scritto da Donny Cates è sicuramente uno dei fumetti più anticipati. Senza entrare troppo nel dettaglio, cosa pensi che piacerà di più ai fan?", il redattore ha risposto: "Questa è una storia che completa un pezzo di un puzzle molto importante, volevamo raccontarla da tempo. Potremmo dire che è quasi come una evoluzione di Maximum Carnage. Questa storia esplorerà tutto ciò che riguarda il mondo dei simbionti e lo farà da diverse angolature, quindi nonostante tratti in maniera particolare Carnage, Venom e Spider-Man, possiamo assicurarvi che avrà ramificazioni in tutto il Marvel Universe".

Infine, Chebulski ha parlato dei progetti riguardanti Donny Cates, il creatore di Venom: "Quella di Absolute Carnage non sarà solo una piccola parte di storia di cui ci dimenticheremo. Donny sta lavorando su progetti multipli riguardanti il mondo di Venom e più in generale tutto ciò che concerne i simbionti. Ha già un finale in mente, non sappiamo quanto ci metterà ma possiamo assicurarvi che sarà qualcosa di incredibile".

Per guardare l'intervista in originale vi rimandiamo al link sottostante. Nel caso in cui voleste scoprire qualcosa di nuovo sui prossimi fumetti Marvel in uscita invece, vi rimandiamo ai freschissimi annunci di Ghost Rider e Annihilus.